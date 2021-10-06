В ходе учений «Запад-2021» проверили работу учебно-боевых центров в Белоруссии

Работу двух учебно-боевых центров для подготовки специалистов ВВС и ПВО в Белоруссии проверили в ходе совместных стратегических учений «Запад-2021», сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу.

«В ходе учения проверили функционирование создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров подготовки специалистов Военно-воздушных сил и ПВО, а также организацию боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь», — приводит РИА Новости слова министра.

По словам министра, полученный опыт будет учтён в дальнейшей работе по охране воздушных границ Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Западу союзом с Россией в случае внешней агрессии.