В ходе учений «Запад-2021» проверили работу учебно-боевых центров в Белоруссии
- РИА Новости
«В ходе учения проверили функционирование создаваемых на территории Белоруссии двух учебно-боевых центров подготовки специалистов Военно-воздушных сил и ПВО, а также организацию боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь», — приводит РИА Новости слова министра.
По словам министра, полученный опыт будет учтён в дальнейшей работе по охране воздушных границ Союзного государства.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Западу союзом с Россией в случае внешней агрессии.