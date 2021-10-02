Лукашенко пригрозил Западу союзом с Россией в случае внешней агрессии

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Белоруссия в случае внешней агрессии превратится в единую военную базу с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью CNN.
Лукашенко пригрозил Западу союзом с Россией в случае внешней агрессии
  • Reuters

«Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу, для того чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы (США. — RT) на это решитесь или отдельные соседние государства», — приводит слова белорусского лидера издание «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко акцентировал внимание на том, что Белоруссия давно является форпостом Союзного государства, и в случае возможного конфликта ВС России поддержат республику.

«Если вы так боитесь, что Белоруссия может превратиться в западный форпост России, тогда зачем проводите эту глупую, безмозглую политику. Зачем вы нас делаете форпостом России?» — сказал он.

14 сентября сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе итоги совместных российско-белорусских учений «Запад-2021» и ситуацию в Афганистане.

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