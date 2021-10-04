Вице-премьер Грузии заявила, что страна не намерена передавать Саакашвили Украине

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По заявлению грузинского вице-премьера Теи Цулукиани, Грузия не желает передавать украинской стороне экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Вице-премьер Грузии заявила, что страна не намерена передавать Саакашвили Украине
  • Reuters

«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого», — приводит ТАСС слова Цулукиани.

Саакашвили будет находиться в грузинской тюрьме, добавила вице-премьер.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержанный экс-президент страны Михаил Саакашвили сможет вернуться на Украину, только отбыв в Грузии весь положенный срок.

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