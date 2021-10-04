Военные Грузии, Азербайджана и Турции начали совместные учения Eternity 2021

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В Тбилиси военные Грузии, Азербайджана и Турции начали совместные учения Eternity 2021.
Военные Грузии, Азербайджана и Турции начали совместные учения Eternity 2021
  • © Министерство обороны Азербайджана
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«В Тбилиси стартовали командно-штабные учения с компьютерной поддержкой Eternity 2021 при участии военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии», — сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По информации ведомства, в ходе учений военнослужащие трёх стран выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов.

Учения продлятся до 8 октября.

Ранее в Краснодарском крае состоялись совместные учения России и Пакистана «Дружба-2021» по ликвидации замаскированного командного пункта противника в горно-лесистой местности.

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