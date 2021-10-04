ЕС призвал власти и оппозицию Грузии к сдержанности после ареста Саакашвили

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Евросоюз призывает власти и оппозицию Грузии после ареста экс-президента Михаила Саакашвили соблюдать сдержанность, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
ЕС призвал власти и оппозицию Грузии к сдержанности после ареста Саакашвили
  • AP

«После возвращения в Грузию бывшего президента Саакашвили и последовавшим за этим арестом ЕС призывает власти и оппозицию Грузии действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона», — цитирует дипломата ТАСС.

Массрали подчеркнула, что политическая стабильность и независимость судебной системы являются «предварительным условием для углубления партнёрства этой страны с ЕС в рамках соглашения об ассоциации».

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили прибыл в страну для совершения госпереворота.

1 октября Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию, где в отношении него ведётся уголовное преследование. Вскоре грузинские власти заявили, что задержали экс-президента и поместили его в пенитенциарное учреждение.

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