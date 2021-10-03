Гарибашвили: власти Грузии не освободят Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью телеканалу «Имеди» заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили полностью отсидит свой тюремный срок и в правительстве не найдётся человека, который его выпустит.

«Я заявляю с полной ответственностью, что Саакашвили полностью отсидит свой срок. По состоянию на сегодня он приговорён к шести годам тюрьмы. Этот приговор вынесен последней инстанцией. Если даже приедет к нам любой человек планеты и попросит, призовёт освободить его, сегодня в правительстве этого никто не сделает», — приводит ТАСС слова Гарибашвили.

Он также поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая отказалась помиловать политика.

Ранее Гарибашвили заявил, что задержанный экс-президент страны Михаил Саакашвили настоятельно просит вернуть его на Украину.