Украинское КБ «Южное» планирует создать ракетную систему нового поколения

Украинское конструкторское бюро (КБ) «Южное» создаст новые ракетные системы, которые станут оружием нового поколения, сообщил директор по коммуникациям бюро Сергей Полуян.

«По вооружению наша работа ведётся в двух направлениях. Первое направление — это продление сроков эксплуатации ракетно-реактивного вооружения... Второе направление — это создание новых образцов ракетно-реактивного вооружения, мы разработали и сейчас доводим отработку новых снарядов для «Градов», снаряд называется «Тайфун-1». Он имеет увеличенную дальность полёта, до 40 км», — рассказал он в интервью изданию «Апостроф».

Также он сообщил о создании зенитной системы «Кильчень», которая станет «оружием нового поколения», способным вести борьбу «как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения».

«Комплекс будет способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 280 км и баллистические — на расстоянии до 44 км. Одновременное количество обстреливаемых целей — от 12 до 16 (в зависимости от их типа)», — добавил Полуян.

Он также заявил, что Украина является одной из немногих стран, «способных создать зенитный комплекс шестого поколения».

В июле 2020 года украинский президент Владимир Зеленский пообещал сделать военно-морские силы страны «образцом мощи и современности» и обеспечить полное оснащение флота ракетным вооружением.