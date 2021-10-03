Украинское КБ «Южное» планирует создать ракетную систему нового поколения

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Украинское конструкторское бюро (КБ) «Южное» создаст новые ракетные системы, которые станут оружием нового поколения, сообщил директор по коммуникациям бюро Сергей Полуян.
Украинское КБ «Южное» планирует создать ракетную систему нового поколения
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«По вооружению наша работа ведётся в двух направлениях. Первое направление — это продление сроков эксплуатации ракетно-реактивного вооружения... Второе направление — это создание новых образцов ракетно-реактивного вооружения, мы разработали и сейчас доводим отработку новых снарядов для «Градов», снаряд называется «Тайфун-1». Он имеет увеличенную дальность полёта, до 40 км», — рассказал он в интервью изданию «Апостроф».

Также он сообщил о создании зенитной системы «Кильчень», которая станет «оружием нового поколения», способным вести борьбу «как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения».

«Комплекс будет способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 280 км и баллистические — на расстоянии до 44 км. Одновременное количество обстреливаемых целей — от 12 до 16 (в зависимости от их типа)», — добавил Полуян.

Он также заявил, что Украина является одной из немногих стран, «способных создать зенитный комплекс шестого поколения».

В июле 2020 года украинский президент Владимир Зеленский пообещал сделать военно-морские силы страны «образцом мощи и современности» и обеспечить полное оснащение флота ракетным вооружением.

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