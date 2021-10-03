Власти Узбекистана и США обсудили обстановку в Афганистане

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в ходе переговоров в Ташкенте обсудили ситуацию в Центральной Азии и в Афганистане.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации в регионе и развитию событий в Афганистане. Стороны отметили необходимость содействия процессу широкого национального примирения и формированию инклюзивного правительства в Афганистане, обеспечению соблюдения фундаментальных прав и свобод человека в стране, недопущению гуманитарного кризиса», — приводит ТАСС слова официального представителя внешнеполитического ведомства Узбекистана Юсупа Кабулжанова.

Отмечается, что Камилов также выразил признательность властям США за предоставление Узбекистану на безвозмездной основе более 5 млн доз вакцин от коронавируса Moderna и Pfizer.

14 сентября сообщалось, что Узбекистан передал Афганистану 1300 т гуманитарного груза, в том числе муку, продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и одежду.