Узбекистан передал Афганистану 1300 т гуманитарного груза

Узбекистан передал Афганистану 1300 т гуманитарного груза, в том числе муку, продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и одежду. Соответствующая информация приводится на сайте МИД Узбекистана.

Reuters

«14 сентября 2021 года в афганском городе Хайратон состоялась торжественная церемония передачи гуманитарного груза народу Афганистана», — говорится в сообщении. Как уточняется, данная гуманитарная помощь, состоящая из муки, различных продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов, одежды и обуви, «стала очередным жестом доброй воли узбекского народа братскому Афганистану». Ранее глава узбекского МИД Абдулазиз Камилов заявил, что Узбекистан призывает мировое сообщество продолжить усилия по установлению мира в Афганистане.