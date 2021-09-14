Узбекистан передал Афганистану 1300 т гуманитарного груза

Короткая ссылка
Узбекистан передал Афганистану 1300 т гуманитарного груза, в том числе муку, продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и одежду. Соответствующая информация приводится на сайте МИД Узбекистана.
Узбекистан передал Афганистану 1300 т гуманитарного груза
  • Reuters

«14 сентября 2021 года в афганском городе Хайратон состоялась торжественная церемония передачи гуманитарного груза народу Афганистана», — говорится в сообщении.

Как уточняется, данная гуманитарная помощь, состоящая из муки, различных продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов, одежды и обуви, «стала очередным жестом доброй воли узбекского народа братскому Афганистану».

Ранее глава узбекского МИД Абдулазиз Камилов заявил, что Узбекистан призывает мировое сообщество продолжить усилия по установлению мира в Афганистане. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить