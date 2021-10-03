Политолог Светов назвал блефом слова Зеленского о возможной встрече с Путиным

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным может быть «достаточно предметной» и, возможно, даст «неожиданный результат».

«Это очередной блеф Зеленского. Он развернул такую мощную пропагандистскую кампанию, прозвучали слова о том, что Украина ведёт наглую и мощную политику. Когда политик говорит о наглой политике, он должен понимать: а как партнёры воспринимают её? Как силу или как слабость? Утверждение о том, что Россия не хочет встречи — это выдумка, которую транслируют раз за разом», — отметил Светов.

Как напомнил политолог, российский лидер чётко заявил о том, что перед возможной встречей необходимо определить повестку дня и «вывести за её пределы Крым».

«Зеленский продолжает все эти слова произносить в надежде, что можно взять измором российского президента, добиться, что мы будем разговаривать с ним на его условиях. Откровенно говоря, Россия, как мне кажется, без переговоров с Зеленским вполне может обойтись, а вот как Зеленский обойдётся без переговоров с Россией — это большой вопрос. Надо не громкие заявления вслух делать, а вести кропотливую подготовительную работу», — заключил эксперт.

Ранее украинский лидер заявил, что его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным может быть «достаточно предметной» и, возможно, даст «неожиданный результат».

При этом Зеленский считает, что «российская сторона и окружение Путина не хотят встречи».