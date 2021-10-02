В «Слуге народа» начнут процедуру отзыва спикера Рады с должности

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Депутаты фракции «Слуга народа» 4 октября планируют начать процедуру отзыва спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова с занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.
В «Слуге народа» начнут процедуру отзыва спикера Рады с должности
  • © РИА Новости

«На заседании фракции «Слуга народа» обсудили вопрос отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Путём голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной рады Украины с занимаемой должности», — написала она в Telegram.

По её данным, инициативу поддержали более 150 народных депутатов Украины.

Ранее Разумков заявил, что у него нет конфликта с фракцией «Слуга народа».

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