В «Слуге народа» начнут процедуру отзыва спикера Рады с должности
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«На заседании фракции «Слуга народа» обсудили вопрос отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Путём голосования депутатами фракции принято решение в понедельник начать процедуру отзыва председателя Верховной рады Украины с занимаемой должности», — написала она в Telegram.
По её данным, инициативу поддержали более 150 народных депутатов Украины.
Ранее Разумков заявил, что у него нет конфликта с фракцией «Слуга народа».