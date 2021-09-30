Спикер Рады Разумков заявил об отсутствии конфликта с фракцией «Слуга народа»

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Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявляет, что у него нет конфликта с фракцией «Слуга народа».
Спикер Рады Разумков заявил об отсутствии конфликта с фракцией «Слуга народа»
  • Reuters

«Если его хотят создать, то это другой вопрос. Хотелось бы понять всех субъектов этого конфликта… Была задача, и Давид Георгиевич (Арахамия. — RT) её выполнил», — цитирует Интерфакс Разумкова.

Ранее председатель Верховной рады Украины подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке с должности спикера Рады.

По его словам, предложение было подано главой фракции «Слуга народа» в Раде Давидом Арахамией.

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