Спикер Рады Разумков заявил об отсутствии конфликта с фракцией «Слуга народа»

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявляет, что у него нет конфликта с фракцией «Слуга народа».

«Если его хотят создать, то это другой вопрос. Хотелось бы понять всех субъектов этого конфликта… Была задача, и Давид Георгиевич (Арахамия. — RT) её выполнил», — цитирует Интерфакс Разумкова.

Ранее председатель Верховной рады Украины подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке с должности спикера Рады.

По его словам, предложение было подано главой фракции «Слуга народа» в Раде Давидом Арахамией.