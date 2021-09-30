Спикер Рады подтвердил начало процедуры по его отставке

Короткая ссылка
Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке с должности спикера Рады.
Спикер Рады подтвердил начало процедуры по его отставке
  • РИА Новости

«Ожидаемо коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной рады Украины», — написал Разумков в своём Facebook.

По его словам, предложение было подано главой фракции «Слуга народа» в Раде Давидом Арахамией.

«Сразу расписал документ на аппарат Верховной рады Украины. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы», — заявил Разумков.

18 сентября Разумков заявлял, что продолжает работать как спикер Рады и в отставку точно не собирается.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить