Спикер Рады подтвердил начало процедуры по его отставке

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке с должности спикера Рады.

«Ожидаемо коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности председателя Верховной рады Украины», — написал Разумков в своём Facebook.

По его словам, предложение было подано главой фракции «Слуга народа» в Раде Давидом Арахамией.

«Сразу расписал документ на аппарат Верховной рады Украины. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы», — заявил Разумков.

18 сентября Разумков заявлял, что продолжает работать как спикер Рады и в отставку точно не собирается.