Спикер Рады высказался о возможности своей отставки

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Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина» высказался о возможности своей отставки.
Спикер Рады высказался о возможности своей отставки
  • Reuters

По его словам, процедуры отзыва председателя парламента Украины «более чем понятны и просты, определены регламентом, определены законами Украины, Конституцией».

«Пожалуйста, если есть такое желание поменять председателя Верховной рады, все знают: только придёт запрос, сразу выдам подписные листы», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Разумков при этом подчеркнул, что сейчас продолжает работать как спикер Рады и в отставку точно не собирается.

«Разговоры о моей отставке ходят уже давно. Посмотрим. Я этого не боюсь», — добавил спикер Рады.

В июле Верховная рада поддержала увольнение Арсена Авакова с должности главы МВД Украины, которую он занимал с 2014 года.

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