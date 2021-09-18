Спикер Рады высказался о возможности своей отставки

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина» высказался о возможности своей отставки.

По его словам, процедуры отзыва председателя парламента Украины «более чем понятны и просты, определены регламентом, определены законами Украины, Конституцией».

«Пожалуйста, если есть такое желание поменять председателя Верховной рады, все знают: только придёт запрос, сразу выдам подписные листы», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Разумков при этом подчеркнул, что сейчас продолжает работать как спикер Рады и в отставку точно не собирается.

«Разговоры о моей отставке ходят уже давно. Посмотрим. Я этого не боюсь», — добавил спикер Рады.

В июле Верховная рада поддержала увольнение Арсена Авакова с должности главы МВД Украины, которую он занимал с 2014 года.