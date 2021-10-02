Минздрав анонсировал начало производства вакцин от COVID-19 на Украине в 2022 году

Короткая ссылка
Производство вакцин от коронавируса и гриппа на территории Украины начнётся в следующем году. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Виктор Ляшко.
Минздрав анонсировал начало производства вакцин от COVID-19 на Украине в 2022 году
  • Reuters

По его словам, в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против гриппа и коронавируса.

«В этом году мы точно будем знать дедлайны изготовления вакцин. Но уже в следующем году с линии сойдёт первая украинская вакцина», — приводит телеканал «Дом» его слова на собрании фракции «Слуга народа» во Львовской области.

Ранее Минздрав Украины сообщил, что более 7 млн граждан страны привиты от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить