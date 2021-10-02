Минздрав анонсировал начало производства вакцин от COVID-19 на Украине в 2022 году
- Reuters
По его словам, в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против гриппа и коронавируса.
«В этом году мы точно будем знать дедлайны изготовления вакцин. Но уже в следующем году с линии сойдёт первая украинская вакцина», — приводит телеканал «Дом» его слова на собрании фракции «Слуга народа» во Львовской области.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что более 7 млн граждан страны привиты от COVID-19.