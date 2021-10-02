Экзитпол показал лидерство «Грузинской мечты» на местных выборах в Грузии

Партия «Грузинская мечта» лидирует с 47,6% голосов на местных выборах в Грузии, об этом свидетельствуют данные экзитпола телекомпании «Имеди». По предварительным данным, «Национальное движение» получает 27,1% голосов.

Об этом сообщает ТАСС.

При этом экзитпол телекомпании «Мтавари архи» показывает другие предварительные данные: «Грузинская мечта» лидирует с 38,6% голосов, а «Национальное движение» получает 33% голосов.

В субботу, 2 октября, в 08:00 (07:00 мск) в Грузии открылись участки для голосования на муниципальных выборах, они проработали до 20:00 (19:00 мск)

Жители проголосовали за глав городских и районных собраний, а также за мэров в 64 муниципалитетах, включая столичный.