Лидер Белоруссии заявил, что не намерен мстить Евросоюзу
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«Вы можете это чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня за безумца считаете? У меня центральноевропейская страна, небольшая по размеру. Всего 210 тысяч квадратных километров. Я что, десятью миллионами могу диктовать условия полумиллиарду человек?» — приводит слова белорусского лидера издание «СБ. Беларусь сегодня».
Лукашенко утверждает, что месть — удел слабых людей, а он себя таким не считает и не видит необходимости мстить Евросоюзу. Он также заверил мировую общественность в том, что республика без проблем обходится без ЕС за счёт сотрудничества с Россией, Китаем, Турцией, Ираном, Пакистаном и Индией.
«У нас нормальные с ними отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем», — добавил президент Белоруссии.
В сентябре белорусский премьер-министр Роман Головченко и глава правительства России Михаил Мишустин договорились о совместном ответе двух стран на санкции со стороны Запада.