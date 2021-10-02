Лидер Белоруссии заявил, что не намерен мстить Евросоюзу

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В интервью телеканалу CNN президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен мстить Еросоюзу и заверил общественность в том, что республика может долгое время обходиться без Европы, сбывая свою продукцию в Россию.
Лидер Белоруссии заявил, что не намерен мстить Евросоюзу
  • AFP
  • © PAVEL ORLOVSKY / BELTA

«Вы можете это чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня за безумца считаете? У меня центральноевропейская страна, небольшая по размеру. Всего 210 тысяч квадратных километров. Я что, десятью миллионами могу диктовать условия полумиллиарду человек?» — приводит слова белорусского лидера издание «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко утверждает, что месть — удел слабых людей, а он себя таким не считает и не видит необходимости мстить Евросоюзу. Он также заверил мировую общественность в том, что республика без проблем обходится без ЕС за счёт сотрудничества с Россией, Китаем, Турцией, Ираном, Пакистаном и Индией.

«У нас нормальные с ними отношения. Мы обходимся без вас. Без вас и без Америки. Обойдемся и в будущем», — добавил президент Белоруссии.

В сентябре белорусский премьер-министр Роман Головченко и глава правительства России Михаил Мишустин договорились о совместном ответе двух стран на санкции со стороны Запада.

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