Депутат парламента Абхазии открыл огонь из автомата у здания МВД

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Абхазский парламентарий Алмасхан Ардзинба открыл огонь из автомата Калашникова у здания МВД республики.
Депутат парламента Абхазии открыл огонь из автомата у здания МВД
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«Из незаконно приобретённого и хранимого при себе огнестрельного оружия — автомата конструкции Калашникова... выкрикивая содержащие ненормативную лексику в сторону здания МВД Республики Абхазия выражения, Ардзинба Алмасхан Зурабович произвел 20 выстрелов в воздух», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства Абхазии.

После инцидента депутат скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Впоследствии полиция обнаружила у ворот в здание МВД республики 20 стреляных автоматных гильз.

В Киеве ранее обстреляли автомобиль председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова, пострадал его водитель.

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