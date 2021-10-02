Депутат парламента Абхазии открыл огонь из автомата у здания МВД

Абхазский парламентарий Алмасхан Ардзинба открыл огонь из автомата Калашникова у здания МВД республики.

«Из незаконно приобретённого и хранимого при себе огнестрельного оружия — автомата конструкции Калашникова... выкрикивая содержащие ненормативную лексику в сторону здания МВД Республики Абхазия выражения, Ардзинба Алмасхан Зурабович произвел 20 выстрелов в воздух», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства Абхазии.

После инцидента депутат скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Впоследствии полиция обнаружила у ворот в здание МВД республики 20 стреляных автоматных гильз.

В Киеве ранее обстреляли автомобиль председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова, пострадал его водитель.