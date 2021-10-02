Пресс-служба Саакашвили раскрыла цели визита экс-президента Грузии в страну

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну ради её благополучия, осознавая, что может быть арестован, заявили в пресс-офисе Саакашвили.

«Михаил возвращался в Грузию, зная, что ему грозит арест... Он пошёл на осознанный риск, потому что благополучие Грузии для него всегда было, есть и будет выше собственной безопасности», — говорится в сообщении, опубликованном на странице политика в Facebook.

После задержания Саакашвили её продолжает вести его пресс-служба.

В заявлении отмечается, что до задержания он призывал граждан прийти на выборы, чтобы «отстоять будущее своей страны».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили.