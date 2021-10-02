В МИД Грузии опровергли слухи о вызове посла на Украине после задержания Саакашвили
- AFP
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Об этом сообщает ТАСС.
«Посол Грузии на Украине не вызван в МИД. В ведомстве проведёт встречу дипломат посольства, который, согласно установленному правилу, обменяется с украинской стороной информацией о задержании Саакашвили, который является гражданином Украины», — говорится в заявлении МИД Грузии.
Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко ранее заявил, что посла Грузии вызвали в МИД Украины в связи с задержанием Саакашвили.
Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.