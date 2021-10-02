В МИД Грузии опровергли слухи о вызове посла на Украине после задержания Саакашвили

В МИД Украины не вызывали грузинского посла в связи с арестом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявили во внешнеполитическом ведомстве Грузии.

Об этом сообщает ТАСС.

«Посол Грузии на Украине не вызван в МИД. В ведомстве проведёт встречу дипломат посольства, который, согласно установленному правилу, обменяется с украинской стороной информацией о задержании Саакашвили, который является гражданином Украины», — говорится в заявлении МИД Грузии.

Пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко ранее заявил, что посла Грузии вызвали в МИД Украины в связи с задержанием Саакашвили.

Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.