Президент Грузии назвала цель поездки Саакашвили в республику

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что целью приезда Михаила Саакашвили в республику была дестабилизация ситуации в стране.
Президент Грузии назвала цель поездки Саакашвили в республику
  • Reuters

«Он (Саакашвили. — RT) пришёл в страну для того, чтобы внести дестабилизацию, несмотря на все советы и предупреждения всех международных партнёров», — приводит ТАСС её слова в ходе телеобращения.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

1 октября Саакашвили сообщил в Facebook о своём прибытии в Грузию. Он заявил, что находится в Батуми.

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