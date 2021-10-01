Президент Грузии назвала цель поездки Саакашвили в республику

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что целью приезда Михаила Саакашвили в республику была дестабилизация ситуации в стране.

«Он (Саакашвили. — RT) пришёл в страну для того, чтобы внести дестабилизацию, несмотря на все советы и предупреждения всех международных партнёров», — приводит ТАСС её слова в ходе телеобращения.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

1 октября Саакашвили сообщил в Facebook о своём прибытии в Грузию. Он заявил, что находится в Батуми.