Президент Грузии назвала цель поездки Саакашвили в республику
- Reuters
«Он (Саакашвили. — RT) пришёл в страну для того, чтобы внести дестабилизацию, несмотря на все советы и предупреждения всех международных партнёров», — приводит ТАСС её слова в ходе телеобращения.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.
1 октября Саакашвили сообщил в Facebook о своём прибытии в Грузию. Он заявил, что находится в Батуми.