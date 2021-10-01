Пресс-секретарь Зеленского прокомментировал ситуацию с задержанием Саакашвили в Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«Внимательно следим за сообщениями о задержании главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили», — написал Никифоров в Facebook.

По его словам, Зеленский «обеспокоен подобными новостями и тоном звучащих в Грузии заявлений о возможном развитии ситуации».

Пресс-секретарь добавил, что Киев обращается к Тбилиси для разъяснения любых обстоятельств и причин такого шага по отношению к гражданину Украины.

Он также отметил, что украинские консулы уже работают, чтобы оказать Саакашвили всю необходимую помощь.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

1 октября Саакашвили сообщил в Facebook о своём прибытии в Грузию. Он заявил, что находится в Батуми.