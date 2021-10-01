Лукашенко заявил о контактах белорусской экстремистской сети с ФБР

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об обнаружении прямых контактов экстремистской сети, готовившей теракты в республике, со спецслужбами США, в частности с Федеральным бюро расследований.
Лукашенко заявил о контактах белорусской экстремистской сети с ФБР
  • AP

«И Комитет госбезопасности недавно доложил: они обнаружили прямые контакты со спецслужбами США и прежде всего ФБР», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии некоторое время назад ликвидировали ряд НПО и НКО.

«Может быть, не до корня. Разного рода «средства массовой информации», вы их знаете. Всплыл «Рабочы рух», — добавил Лукашенко.

В Комитете государственной безопасности Белоруссии сообщили, что в стране пресечена деятельность крупной экстремистской сети «Рабочы рух», вербовавшей сотрудников белорусских предприятий под контролем иностранных спецслужб.

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