Лукашенко заявил о контактах белорусской экстремистской сети с ФБР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об обнаружении прямых контактов экстремистской сети, готовившей теракты в республике, со спецслужбами США, в частности с Федеральным бюро расследований.

«И Комитет госбезопасности недавно доложил: они обнаружили прямые контакты со спецслужбами США и прежде всего ФБР», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии некоторое время назад ликвидировали ряд НПО и НКО.

«Может быть, не до корня. Разного рода «средства массовой информации», вы их знаете. Всплыл «Рабочы рух», — добавил Лукашенко.

В Комитете государственной безопасности Белоруссии сообщили, что в стране пресечена деятельность крупной экстремистской сети «Рабочы рух», вербовавшей сотрудников белорусских предприятий под контролем иностранных спецслужб.