В КГБ Белоруссии сообщили о пресечении деятельности экстремистской сети

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В Комитете государственной безопасности Белоруссии сообщили, что в стране пресечена деятельность крупной экстремистской сети «Рабочы Рух», вербовавшей сотрудников белорусских предприятий под контролем иностранных спецслужб.
В КГБ Белоруссии сообщили о пресечении деятельности экстремистской сети
  • © Иван Руднев
  • РИА Новости

Об этом в эфире СТВ заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.

«Установлено, что находящиеся в основном за рубежом представители актива этого движения осуществляли подборку, психологическую обработку и последующую вербовку действующих работников крупнейших белорусских предприятий из числа так называемых сторонников перемен, имеющих доступ к сведениям ограниченного характера», — приводит его слова БЕЛТА.

Бычек заявил, что вовлечение в радикальную деятельность происходило с помощью специально созданного Telegram-канала и ряда секретных чатов в интернете при содействии и под контролем иностранных спецслужб.

Ранее в Белоруссии сообщили о задержании исполнителей терактов в Могилёвской области.

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