В ДНР зафиксировали использование Украиной ударных турецких беспилотников

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Подразделения украинских силовиков используют турецкие ударные беспилотники Bayraktar вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
В ДНР зафиксировали использование Украиной ударных турецких беспилотников
  • globallookpress.com
  • © Yulii Zozulia/Keystone Press Agency

Об этом глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал в эфире «Россия-24».

«Мы фиксируем использование Bayraktar вблизи линии соприкосновения, что вызывает в свою очередь серьезные опасения», — сказал он.

По его словам, также фиксируются «перемещение украинской стороной запрещенной Минскими соглашениями техники вдоль линии соприкосновения и концентрация личного состава». 

В июле сообщалось, что на Украину для нужд военно-морских сил был поставлен первый ударный БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2.

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