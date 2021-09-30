В ДНР зафиксировали использование Украиной ударных турецких беспилотников
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Об этом глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал в эфире «Россия-24».
«Мы фиксируем использование Bayraktar вблизи линии соприкосновения, что вызывает в свою очередь серьезные опасения», — сказал он.
По его словам, также фиксируются «перемещение украинской стороной запрещенной Минскими соглашениями техники вдоль линии соприкосновения и концентрация личного состава».
В июле сообщалось, что на Украину для нужд военно-морских сил был поставлен первый ударный БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2.