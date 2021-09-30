В ДНР зафиксировали использование Украиной ударных турецких беспилотников

Подразделения украинских силовиков используют турецкие ударные беспилотники Bayraktar вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

Об этом глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал в эфире «Россия-24».

«Мы фиксируем использование Bayraktar вблизи линии соприкосновения, что вызывает в свою очередь серьезные опасения», — сказал он.

По его словам, также фиксируются «перемещение украинской стороной запрещенной Минскими соглашениями техники вдоль линии соприкосновения и концентрация личного состава».

В июле сообщалось, что на Украину для нужд военно-морских сил был поставлен первый ударный БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2.