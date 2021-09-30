Кулеба рассказал о просьбе Зеленского к Эрдогану по поводу России
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По словам Кулебы, Зеленский виделся с Эрдоганом в Нью-Йорке, где проходила Генассамблея ООН.
Он отметил, что стороны «сверили часы» по темам двусторонней повестки дня и вопросам, которые Эрдоган планировал поднять в ходе встречи с президентом России.
«В частности, Зеленский передал Эрдогану список из 450 украинских заключённых и <…> попросил его, что называется, замолвить слово за них перед Путиным», — цитирует ТАСС министра иностранных дел Украины.
Ранее сообщалось, что президенты России и Турции в Сочи провели переговоры.
На встрече Путин оценил сотрудничество с Турцией по ситуации в Сирии и Ливии.
Также российский президент поблагодарил Эрдогана за позицию по «Турецкому потоку».
Эрдоган назвал продуктивными переговоры с российским лидером.