Спикер Рады заявил, что президент Украины должен избираться на один срок

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что президент Украины должен избираться только на один срок.

Трансляция его выступления велась в Facebook.

«Я считаю, что президент должен идти на один срок», — заявил Разумков.

По его словам, в противном случае на середине срока все предыдущие президенты начинали подготовку ко второму сроку.

Он отметил, что это зачастую негативно сказывалось на реализации обещаний, данных на первый срок.

Ранее Разумков подтвердил, что депутаты парламентского большинства начали процедуру по его отставке с должности спикера Рады.