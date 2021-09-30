Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана
- РИА Новости
«Взаимодействие наших стран носит по-настоящему интенсивный, многоплановый и обоюдовыгодный характер, так было практически всегда на протяжении новейшей истории», — цитирует ТАСС Путина.
Он также отметил: «За семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 34% и составил, по нашим данным, $14 млрд».
«Ожидается, что по итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в $20 млрд», — сообщил президент.
Ранее сообщалось, что российский Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и казахстанский ТОО Bazis construction подписали договор о создании комплекса для пусков ракеты-носителя «Союз-5» на Байконуре.