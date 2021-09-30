Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, рассказал о товарообороте двух стран.
Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана
  • РИА Новости

«Взаимодействие наших стран носит по-настоящему интенсивный, многоплановый и обоюдовыгодный характер, так было практически всегда на протяжении новейшей истории», — цитирует ТАСС Путина.

Он также отметил: «За семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 34% и составил, по нашим данным, $14 млрд».

«Ожидается, что по итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в $20 млрд», — сообщил президент.

Ранее сообщалось, что российский Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и казахстанский ТОО Bazis construction подписали договор о создании комплекса для пусков ракеты-носителя «Союз-5» на Байконуре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить