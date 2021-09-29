Грызлов заявил, что делегация Киева саботирует переговорный процесс по Донбассу

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Делегация Киева на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе саботирует мирный процесс и доводит его до абсурда.
Грызлов заявил, что делегация Киева саботирует переговорный процесс по Донбассу
  • РИА Новости

Об этом по итогам заседания контактной группы заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов.

По его словам, основным результатом прошедшего заседания стало «полное обнажение истинной украинской позиции по всем вопросам урегулирования».

«Отсутствие содержательных предложений и аргументов по вопросам практического урегулирования конфликта украинская сторона стала откровенно компенсировать ничем не прикрытым саботажем и доведением переговоров до абсурда», — цитирует его ТАСС.

В июле Грызлов заявил о вооружённых акциях Киева против гражданского населения Донбасса.

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