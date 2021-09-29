Назарбаев высказался о ситуации в Афганистане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что ситуация в Афганистане создаёт потребность в новых механизмах безопасности в Центральной Азии.

«Новые вызовы региональной безопасности диктуют необходимость дальнейших мер по укреплению обороноспособности», — приводит слова Назарбаева его пресс-служба.

Он добавил, что в связи с событиями в Афганистане требуется укрепление действующих и создание новых механизмов региональной безопасности.

По его словам, армия Казахстана должна отвечать лучшим военным стандартам.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества предложил создать в Алма-Ате хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану.