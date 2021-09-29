СК Белоруссии задержал жену застрелившего сотрудника КГБ

В Белоруссии следователи задержали по подозрению в соучастии жену мужчины, который застрелил сотрудника КГБ.

Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.

«Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства», — пишет агентство.

Как отмечается, в настоящее выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Минске при проведении антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ.

Как сообщили в ведомстве, по силовикам открыли стрельбу из ружья, когда они проверяли адреса, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. Злоумышленник ликвидирован ответным огнём.