СК Белоруссии задержал жену застрелившего сотрудника КГБ
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Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии.
«Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъёмку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийства», — пишет агентство.
Как отмечается, в настоящее выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Минске при проведении антитеррористической операции погиб сотрудник КГБ.
Как сообщили в ведомстве, по силовикам открыли стрельбу из ружья, когда они проверяли адреса, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. Злоумышленник ликвидирован ответным огнём.