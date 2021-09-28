На Украине назвали средний размер субсидий на оплату ЖКУ

Средний размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в отопительном сезоне — 2021/22 на Украине составит около 2 тыс. гривен.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на министра социальной политики Украины Марину Лазебную.

«Мы тщательно проанализировали, как изменились потребление коммунальных услуг, тарифы, доходы людей, и по результатам анализа ожидаем, что средний размер субсидии в отопительном сезоне — 2021/22 составит около 2 тыс. гривен», — сказала министр.

Марина Лазебная отметила, что при росте тарифов на коммунальные услуги размер субсидии для получателей будет пересмотрен автоматически.

По словам министра, в прошлом отопительном сезоне субсидию на оплату ЖКУ получали около 3 млн домохозяйств.

Ранее на Украине заявили о выполнении плана подготовки к отопительному сезону на 98%.