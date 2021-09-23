На Украине заявили о выполнении плана подготовки к отопительному сезону на 98%

Короткая ссылка
«Оператор ГТС Украины» заявил о выполнении плана подготовки к отопительному сезону на 98,2%.
На Украине заявили о выполнении плана подготовки к отопительному сезону на 98%
  • © Оператор ГТС Украины

«В течение мая — августа этого года на объектах ГТС был выполнен значительный объем работ и обновлена материально-техническая база на сумму почти 400 млн гривен, что составляет 98,2% от запланированных расходов на подготовку к зимнему периоду», — говорится в сообщении на сайте компании.

Подготовка к отопительному сезону включает капитальный ремонт трубопроводов, ремонт газоперекачивающих агрегатов и ряд других работ.

«По состоянию на 22 сентября 2021 года наличие газа в ПХГ составляла 18,7 млрд кубических метров. Техническая возможность и мощность ГТС позволили обеспечить транспортировку необходимого количества природного газа для закачки в ПХГ», — добавили в компании.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев возложил на украинского президента Владимира Зеленского ответственность за высокие цены на газ для граждан страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить