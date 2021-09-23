На Украине заявили о выполнении плана подготовки к отопительному сезону на 98%

«Оператор ГТС Украины» заявил о выполнении плана подготовки к отопительному сезону на 98,2%.

«В течение мая — августа этого года на объектах ГТС был выполнен значительный объем работ и обновлена материально-техническая база на сумму почти 400 млн гривен, что составляет 98,2% от запланированных расходов на подготовку к зимнему периоду», — говорится в сообщении на сайте компании.

Подготовка к отопительному сезону включает капитальный ремонт трубопроводов, ремонт газоперекачивающих агрегатов и ряд других работ.

«По состоянию на 22 сентября 2021 года наличие газа в ПХГ составляла 18,7 млрд кубических метров. Техническая возможность и мощность ГТС позволили обеспечить транспортировку необходимого количества природного газа для закачки в ПХГ», — добавили в компании.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев возложил на украинского президента Владимира Зеленского ответственность за высокие цены на газ для граждан страны.