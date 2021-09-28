Лукашенко высказался о смертной казни в Белоруссии

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о смертной казни в республике. По мнению главы государства, этот вопрос следует «отнести в будущее» и рассмотреть его на референдуме.
Лукашенко высказался о смертной казни в Белоруссии
  • © AP

Во время расширенного заседания конституционной комиссии кандидат экономических наук Сергей Дубков поднял вопрос 24-й статьи действующей Конституции Белоруссии, которая предусматривает смертную казнь.

По его словам, предлагаемые изменения в проекте обновлённой Конституции «усиливают традиционные ценности белорусского общества», которые базируются «на христианских ценностях», однако вопрос смертной казни в данную парадигму не вписывается.

Лукашенко, комментируя это, отметил, что не может подписать указ «вопреки тому, что было на референдуме».

«Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Всё-таки я думаю, что большинство за сохранение... Если уже на то пошло — рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать», — приводит слова главы государства БЕЛТА.

Как ранее сообщил председатель Конституционного суда и конституционной комиссии Пётр Миклашевич, по вопросу смертной казни в Белоруссии предлагается в последующем провести отдельный референдум.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить