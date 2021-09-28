Лукашенко высказался о смертной казни в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о смертной казни в республике. По мнению главы государства, этот вопрос следует «отнести в будущее» и рассмотреть его на референдуме.

Во время расширенного заседания конституционной комиссии кандидат экономических наук Сергей Дубков поднял вопрос 24-й статьи действующей Конституции Белоруссии, которая предусматривает смертную казнь.

По его словам, предлагаемые изменения в проекте обновлённой Конституции «усиливают традиционные ценности белорусского общества», которые базируются «на христианских ценностях», однако вопрос смертной казни в данную парадигму не вписывается.

Лукашенко, комментируя это, отметил, что не может подписать указ «вопреки тому, что было на референдуме».

«Разброс по смертной казни большой. Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Всё-таки я думаю, что большинство за сохранение... Если уже на то пошло — рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать», — приводит слова главы государства БЕЛТА.

Как ранее сообщил председатель Конституционного суда и конституционной комиссии Пётр Миклашевич, по вопросу смертной казни в Белоруссии предлагается в последующем провести отдельный референдум.