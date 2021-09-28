В Белоруссии предложили провести отдельный референдум по вопросу смертной казни

По вопросу смертной казни в Белоруссии предлагается в последующем провести отдельный референдум, рассказал председатель Конституционного суда и конституционной комиссии Пётр Миклашевич.

По его словам, политики не смогли выработать единого подхода по ст. 24 Конституции Белоруссии, которая предусматривает возможность применения смертной казни.

«Сегодня позиция конституционной комиссии (такова. — RT), что в данный момент нет необходимости выносить этот вопрос на референдум. В этих целях необходимо проводить специальный референдум в последующем», — приводит БЕЛТА слова Миклашевича.

Он добавил, что для организации соответствующих мероприятий необходимо провести социсследования, разъяснительную работу и проверку готовности общества к принятию такого ответственного решения.