Песков оценил перспективы встречи «нормандской четвёрки» до ухода Меркель с поста канцлера

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Было бы хорошо провести саммит «нормандской четвёрки» до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ, однако встречу надо подготовить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков оценил перспективы встречи «нормандской четвёрки» до ухода Меркель с поста канцлера
  • Reuters

«Нам известно, действительно, такое пожелание с разных сторон, не только со стороны Киева, высказывалось, и, действительно, это было бы хорошо. Но здесь есть очень важное но. Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он подчеркнул, что встреча должна быть подготовлена, «тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов выполнения ранее достигнутых договорённостей».

По его словам, подготовкой возможного мероприятия и ревизией нынешнего положения дел занимаются и МИДы четырёх стран, и политсоветники, однако «пока похвастаться особыми результатами мы не можем».

Песков также отметил, что в целом понятно, что нужно сделать для организации саммита, «лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать».

Ранее глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что Киев работает над тем, чтобы встреча лидеров в нормандском формате состоялась до окончания полномочий Меркель.

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