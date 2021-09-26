Макей рассказал Гутеррешу об обстановке на западной границе Белоруссии
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«Владимир Макей проинформировал Антониу Гутерреша о развитии внутриполитической ситуации в Беларуси и процессах, связанных с обсуждением конституционных преобразований в стране», — говорится в сообщении агентства.
Макей также прокомментировал обвинения, которые звучат со стороны ряда стран в отношении Минска, в том числе в области миграции, и рассказал о «действительной обстановке на западной границе Белоруссии».
Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали расследовать случаи смерти беженцев и мигрантов в районе границы между Польшей и Белоруссией.