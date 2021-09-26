Макей рассказал Гутеррешу об обстановке на западной границе Белоруссии

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл встречу в Нью-Йорке с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем и проинформировал его о работе по конституционным преобразованиям в республике, сообщает БЕЛТА.
Макей рассказал Гутеррешу об обстановке на западной границе Белоруссии
  • © РИА Новости

«Владимир Макей проинформировал Антониу Гутерреша о развитии внутриполитической ситуации в Беларуси и процессах, связанных с обсуждением конституционных преобразований в стране», — говорится в сообщении агентства.

Макей также прокомментировал обвинения, которые звучат со стороны ряда стран в отношении Минска, в том числе в области миграции, и рассказал о «действительной обстановке на западной границе Белоруссии».

Ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции призвали расследовать случаи смерти беженцев и мигрантов в районе границы между Польшей и Белоруссией.

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