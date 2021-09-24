Пашинян заявил о готовности Еревана к конструктивному диалогу

Армения готова к конструктивному диалогу, нацеленному на установление долгосрочного мира в регионе, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«Армения готова к конструктивному диалогу, который должен привести к установлению прочного и длительного мира в регионе», — приводит ТАСС слова Пашиняна на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он предложил без промедления завершить процесс возвращения заложников и других удерживаемых лиц.

По словам премьер-министра, также требуется возобновление мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что власти Армении готовы постепенно урегулировать отношения с Турцией, а также организовать встречи представителей двух стран на высшем уровне.