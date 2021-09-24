Пашинян заявил о готовности Еревана к конструктивному диалогу

Короткая ссылка
Армения готова к конструктивному диалогу, нацеленному на установление долгосрочного мира в регионе, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Пашинян заявил о готовности Еревана к конструктивному диалогу
  • © Министерство иностранных дел Республики Армения

«Армения готова к конструктивному диалогу, который должен привести к установлению прочного и длительного мира в регионе», — приводит ТАСС слова Пашиняна на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он предложил без промедления завершить процесс возвращения заложников и других удерживаемых лиц. 

По словам премьер-министра, также требуется возобновление мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что власти Армении готовы постепенно урегулировать отношения с Турцией, а также организовать встречи представителей двух стран на высшем уровне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить