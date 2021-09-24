Пашинян заявил о готовности Еревана к конструктивному диалогу
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«Армения готова к конструктивному диалогу, который должен привести к установлению прочного и длительного мира в регионе», — приводит ТАСС слова Пашиняна на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он предложил без промедления завершить процесс возвращения заложников и других удерживаемых лиц.
По словам премьер-министра, также требуется возобновление мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что власти Армении готовы постепенно урегулировать отношения с Турцией, а также организовать встречи представителей двух стран на высшем уровне.