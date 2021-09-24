В Армении заявили о готовности постепенно урегулировать отношения с Турцией

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Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что власти Армении готовы постепенно урегулировать отношения с Турцией, а также организовать встречи представителей двух стран на высшем уровне.
В Армении заявили о готовности постепенно урегулировать отношения с Турцией
  • Reuters

«Мы уже говорили о необходимости установить мир во всём регионе. И в этом контексте мы должны урегулировать отношения с Турцией, процесс должен быть постепенным», — сказал Григорян.

Он выразил уверенность, что одной из возможностей урегулирования этих отношений являются встречи на высоком и высшем уровне.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что его команда готова нормализовать отношения с Турцией, открыть границы и разблокировать коммуникации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане.

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