В Армении заявили о готовности постепенно урегулировать отношения с Турцией

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что власти Армении готовы постепенно урегулировать отношения с Турцией, а также организовать встречи представителей двух стран на высшем уровне.

«Мы уже говорили о необходимости установить мир во всём регионе. И в этом контексте мы должны урегулировать отношения с Турцией, процесс должен быть постепенным», — сказал Григорян.

Он выразил уверенность, что одной из возможностей урегулирования этих отношений являются встречи на высоком и высшем уровне.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что его команда готова нормализовать отношения с Турцией, открыть границы и разблокировать коммуникации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане.