В Азербайджане с 1 октября отменят ряд карантинных ограничений
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб при кабинете министров республики.
Отмечается, что решение принято с учётом «увеличения в стране числа вакцинированных граждан, а также снижения динамики случаев заражения».
В частности, с 1 октября отменяется запрет на работу по выходным общественного транспорта, включая метрополитен Баку.
В июле сообщалось, что в Азербайджане вводят обязательную вакцинацию для большинства населения.