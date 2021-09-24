В Азербайджане с 1 октября отменят ряд карантинных ограничений

Власти Азербайджана отменят с 1 октября ряд карантинных ограничений, которые были введены в стране из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб при кабинете министров республики.

Отмечается, что решение принято с учётом «увеличения в стране числа вакцинированных граждан, а также снижения динамики случаев заражения».

В частности, с 1 октября отменяется запрет на работу по выходным общественного транспорта, включая метрополитен Баку.

В июле сообщалось, что в Азербайджане вводят обязательную вакцинацию для большинства населения.