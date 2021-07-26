В Азербайджане вводят обязательную вакцинацию для большинства населения

Власти Азербайджана приняли решение об обязательной вакцинации от коронавируса большинства населения страны.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, с 1 сентября по меньшей мере 80% всех сотрудников государственных органов должны получить первую дозу (а к 1 октября — вторую дозу) вакцины от коронавируса либо иметь сертификаты иммунитета от COVID-19.

Такое же требование относится к сотрудникам всех медицинских, фармацевтических и научных учреждений, учебных заведений независимо от формы собственности, а также к работникам коммунальных органов, сферы транспорта, логистики и коммуникаций, социальной сферы, предприятий торговли и общественного питания, туристических объектов.

Также все учащиеся старше 18 лет должны иметь ковид-паспорта.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Москве заявил, что Россия и Азербайджан активно сотрудничают в борьбе с коронавирусом.