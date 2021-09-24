Украина попросила Россию вернуть нарушившего границу гражданина Узбекистана
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«Украинская сторона нарушение границы признала и просит вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца», — приводит ТАСС сообщение.
Там отметили, что низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий украинских властей на приграничной территории привели к провалу оперативного мероприятия и агента.
18 сентября также сообщалось, что подразделения украинского Министерства внутренних дел совместно со Службой безопасности Украины провели тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях вблизи границы с Россией.