Украина попросила Россию вернуть нарушившего границу гражданина Узбекистана

В центре общественных связей ФСБ сообщили, что Украина попросила Россию вернуть гражданина Узбекистана, который нарушил российско-украинскую границу во время неудачного оперативного эксперимента.

«Украинская сторона нарушение границы признала и просит вернуть участвовавшего в неудачном эксперименте иностранца», — приводит ТАСС сообщение.

Там отметили, что низкая эффективность украинских пограничников и несогласованность действий украинских властей на приграничной территории привели к провалу оперативного мероприятия и агента.

18 сентября также сообщалось, что подразделения украинского Министерства внутренних дел совместно со Службой безопасности Украины провели тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях вблизи границы с Россией.