На Украине провели учения вблизи границы с Россией

Подразделения украинского Министерства внутренних дел совместно со Службой безопасности Украины провели тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях вблизи границы с Россией.

Об этом говорится в сообщении МВД.

«Подразделения МВД присоединились к масштабным учениям Службы безопасности Украины по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи северной границы с России», — заявили в министерстве.

В учениях приняли участие более 1,5 тыс. человек. В манёврах также были задействованы ВСУ, Нацгвардия, ГСЧС и другие структуры.

Ранее украинские лётчики морской авиационной бригады провели в Херсонской области, граничащей с Крымом, учебно-тренировочные полёты с боевой стрельбой.