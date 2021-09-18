На Украине провели учения вблизи границы с Россией

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Подразделения украинского Министерства внутренних дел совместно со Службой безопасности Украины провели тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях вблизи границы с Россией.
На Украине провели учения вблизи границы с Россией
  • © Министерство обороны Украины
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Об этом говорится в сообщении МВД.

«Подразделения МВД присоединились к масштабным учениям Службы безопасности Украины по нейтрализации вражеских диверсионных групп вблизи северной границы с России», — заявили в министерстве.

В учениях приняли участие более 1,5 тыс. человек. В манёврах также были задействованы ВСУ, Нацгвардия, ГСЧС и другие структуры.

Ранее украинские лётчики морской авиационной бригады провели в Херсонской области, граничащей с Крымом, учебно-тренировочные полёты с боевой стрельбой.

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