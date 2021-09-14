Украинские лётчики провели учения в граничащей с Крымом Херсонской области
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Об этом информирует пресс-служба Генштаба украинских вооружённых сил в Facebook.
Отмечается, что в тренировках были задействованы два вертолёта Ми-8 и Ми-14ПЧ.
В сообщении говорится, что Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе.
«В свою очередь экипажи Ми-8 после боевого маневрирования парой отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям», — отметили в Генштабе.
Ранее в Одессе начались командно-штабные совместные учения Украины и НАТО «Нерушимая стойкость».