Украинские лётчики провели учения в граничащей с Крымом Херсонской области

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Украинские лётчики морской авиационной бригады провели в Херсонской области, граничащей с Крымом, учебно-тренировочный полёты с боевой стрельбой.
Украинские лётчики провели учения в граничащей с Крымом Херсонской области
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Об этом информирует пресс-служба Генштаба украинских вооружённых сил в Facebook.

Отмечается, что в тренировках были задействованы два вертолёта Ми-8 и Ми-14ПЧ.

В сообщении говорится, что Ми-14ПЧ отработал элемент радиолокационного поиска лодки условного противника и тактическое бомбометание в заданном районе.

«В свою очередь экипажи Ми-8 после боевого маневрирования парой отработали практические пуски неуправляемых ракет и бомбометание по заданным целям», — отметили в Генштабе.

Ранее в Одессе начались командно-штабные совместные учения Украины и НАТО «Нерушимая стойкость».

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