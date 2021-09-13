В Одессе начались совместные с НАТО учения

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Командно-штабные совместные учения Украины и НАТО «Нерушимая стойкость» начались в Одессе.
В Одессе начались совместные с НАТО учения
  • Reuters

«В Одессе начинаются командно-штабные учения Украина — НАТО по защите критической инфраструктуры в Чёрном море «Нерушимая стойкость», — говорится в сообщении миссии Украины при альянсе в Twitter.

Уточняется, что тренировки являются первыми совместными учениями, организованными во исполнение решения министров иностранных дел стран НАТО, и являются составной частью Черноморского пакета в поддержку Украины. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming сообщил, что украинская делегация в ходе визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США относительно вступления в НАТО.

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