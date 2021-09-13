В Одессе начались совместные с НАТО учения
- Reuters
«В Одессе начинаются командно-штабные учения Украина — НАТО по защите критической инфраструктуры в Чёрном море «Нерушимая стойкость», — говорится в сообщении миссии Украины при альянсе в Twitter.
Уточняется, что тренировки являются первыми совместными учениями, организованными во исполнение решения министров иностранных дел стран НАТО, и являются составной частью Черноморского пакета в поддержку Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума YES Brainstorming сообщил, что украинская делегация в ходе визита в Вашингтон не получила прямого ответа от США относительно вступления в НАТО.