Российские военные провели учения на горных полигонах в Таджикистане

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Мотострелковые и танковые подразделения российской военной базы в Таджикистане провели учения с боевыми стрельбами на горных полигонах Ляур и Самбули.
Российские военные провели учения на горных полигонах в Таджикистане
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

В манёврах приняли участие свыше 500 военнослужащих и около 80 единиц вооружения и военной техники российской военной базы.

«Экипажи танков Т-72, бронетранспортёров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2 вели огонь по мишеням, имитирующим наземные и воздушные цели на дальности до 2 тыс. метров», — заявили в пресс-службе.

В том числе были выполнены упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, гранатомётов и боевых машин.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прокомментировал учения Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия — 2021».

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