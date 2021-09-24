Российские военные провели учения на горных полигонах в Таджикистане
- © Минобороны России
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
В манёврах приняли участие свыше 500 военнослужащих и около 80 единиц вооружения и военной техники российской военной базы.
«Экипажи танков Т-72, бронетранспортёров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2 вели огонь по мишеням, имитирующим наземные и воздушные цели на дальности до 2 тыс. метров», — заявили в пресс-службе.
В том числе были выполнены упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, гранатомётов и боевых машин.
Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прокомментировал учения Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия — 2021».