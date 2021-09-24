Российские военные провели учения на горных полигонах в Таджикистане

Мотострелковые и танковые подразделения российской военной базы в Таджикистане провели учения с боевыми стрельбами на горных полигонах Ляур и Самбули.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

В манёврах приняли участие свыше 500 военнослужащих и около 80 единиц вооружения и военной техники российской военной базы.

«Экипажи танков Т-72, бронетранспортёров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-2 вели огонь по мишеням, имитирующим наземные и воздушные цели на дальности до 2 тыс. метров», — заявили в пресс-службе.

В том числе были выполнены упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, гранатомётов и боевых машин.

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