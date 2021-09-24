Командующий войсками ЦВО высказался об учениях ШОС «Мирная миссия — 2021»

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин высказался об учениях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия — 2021».
Командующий войсками ЦВО высказался об учениях ШОС «Мирная миссия — 2021»
  • © РИА Новости

Он заявил, что «направленность была обусловлена нарастанием напряжённости обстановки в Центрально-Азиатском регионе, вызванной террористическими угрозами, в первую очередь исходящими из Афганистана».

«Благодаря эффективности созданной объединённой системы управления коалицией успешно решены все поставленные задачи и продемонстрирован высокий уровень выучки на поле боя. Результаты практического этапа учения свидетельствуют о безусловной готовности многонациональной группировки войск к совместным действиям по ликвидации бандформирований и нейтрализации террористических угроз», — цитирует ТАСС Лапина.

По его словам, «учение стало самым масштабным в истории ШОС».

«В практических действиях принимали участие свыше 5 тыс. военнослужащих и более 1,2 тыс. вооружения и военной техники от воинских контингентов девяти стран», — отметил он.

В учениях принимали участие военнослужащие России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.

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