Глава МИД Венгрии отреагировал на покушение на Шефира

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

«Я надеюсь, что этого не произойдёт, мы не хотим дестабилизации у соседей. Мы хотим, чтобы наши соседи были сильными, стабильными и развитыми. У меня есть ещё одна причина надеяться на это — на территории Украины живут 150 тыс. венгров», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил: «Чем лучше Украине, тем лучше для живущих там венгров и тем лучше для нас, потому что мы их соседи».

Ранее в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находился Шефир, его водитель получил ранения.

Как отметили в МВД Украины, по автомобилю стреляли патронами, произведёнными в Венгрии.