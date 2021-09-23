Глава МИД Венгрии отреагировал на покушение на Шефира
- AFP
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«Я надеюсь, что этого не произойдёт, мы не хотим дестабилизации у соседей. Мы хотим, чтобы наши соседи были сильными, стабильными и развитыми. У меня есть ещё одна причина надеяться на это — на территории Украины живут 150 тыс. венгров», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил: «Чем лучше Украине, тем лучше для живущих там венгров и тем лучше для нас, потому что мы их соседи».
Ранее в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находился Шефир, его водитель получил ранения.
Как отметили в МВД Украины, по автомобилю стреляли патронами, произведёнными в Венгрии.