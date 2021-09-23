В девяти регионах Украины ухудшается ситуация с коронавирусом

Минздрав Украины сообщил, что ситуация с распространением коронавируса ухудшается в девяти регионах страны, они переходят из жёлтой в оранжевую зону эпидемической опасности.

Как сообщает ТАСС, эпидемические показатели в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черкасской областях соответствуют оранжевой зоне. В этих регионах число госпитализаций составляет более чем 50% в течение двух суток.

23 сентября стало известно, что на Украине за сутки зафиксировано 7866 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 2305 человек, 123 — умерли.

Всего за период пандемии в стране заболели 2 370 425 человек, выздоровели 2 237 973, летальных случаев — 55 284.