Полиция осмотрит более 430 га леса возле места покушения на помощника Зеленского

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Украинские правоохранительные органы осматривают более 430 гектаров леса и ближайшие населённые пункты возле места покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира под Киевом.
Полиция осмотрит более 430 га леса возле места покушения на помощника Зеленского
  • РИА Новости

«Полиция Киевской области вместе с Национальной гвардией Украины и работниками Госслужбы по ЧС сейчас обследуют более 430 гектаров леса и проверяют ближайшие к месту совершения преступления населённые пункты. Работники Госслужбы по ЧС начали обзор ближайших водоёмов, подключились водолазы», — говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Проверяются возможные пути отхода стрелка.

Изъятые с места происшествия гильзы направили на экспертизу.

Ранее помощник Зеленского Сергей Шефир высказался о причинах покушения на него.

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