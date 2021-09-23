Полиция осмотрит более 430 га леса возле места покушения на помощника Зеленского

Украинские правоохранительные органы осматривают более 430 гектаров леса и ближайшие населённые пункты возле места покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира под Киевом.

«Полиция Киевской области вместе с Национальной гвардией Украины и работниками Госслужбы по ЧС сейчас обследуют более 430 гектаров леса и проверяют ближайшие к месту совершения преступления населённые пункты. Работники Госслужбы по ЧС начали обзор ближайших водоёмов, подключились водолазы», — говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Проверяются возможные пути отхода стрелка.

Изъятые с места происшествия гильзы направили на экспертизу.

Ранее помощник Зеленского Сергей Шефир высказался о причинах покушения на него.